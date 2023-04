Gratis’in trend renkleri, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli ürünleri ile sevilen markası Beaulis, yeni koleksiyonlarıyla ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Beaulis’in ilkbahara özel olarak hazırladığı ‘Lights On’ koleksiyonunda 9 farklı makyaj ürünü ve 4 farklı EDT parfüm yer alıyor.

BAHARIN ENERJİSİNİ ‘LİGHTS ON’ KOLEKSİYONUYLA MAKYAJINIZA TAŞIYIN

Makyajda göz alıcı doğallığı ön planda tutan Beaulis, bahara uygun doku ve renklerde oluşturduğu yeni makyaj ürünlerini ‘Lights On’ koleksiyonuyla makyaj çantalarına taşıyor. Beaulis’in baharın enerjisini ve canlı renklerini yansıtan makyaj ürünleri arasında, far paletinden likit aydınlatıcıya, dudak parlatıcısından likit allık ve ojeye kadar 9 farklı ürün 27 TL’den başlayan fiyatları ile makyajda trendleri takip etmek isteyenlerin beğenisine sunuluyor.

Beaulis Lights On Krem Far Paleti

Kremsi dokusu sayesinde göz kapaklarına kolayca uygulanabilen Beaulis Lights On Krem Far Paleti’nde 5 farklı renk tonu bulunuyor. Beaulis Lights On Krem Far Paleti, ışığın, denizin ve kumsalın ışıltısını göz makyajına taşıyor.

Beaulis Lights On Likit Allık

Kremsi ve yumuşak dokusu ile yanaklarda ipeksi ve pürüzsüz bir görünüm sağlayan Beaulis Lights On Likit Allık, özel formülü sayesinde cilt sıcaklığı ve PH’ı ile bütünleşerek hızla renk veriyor ve yüz hatlarının ortaya çıkartılmasına yardımcı oluyor.

Beaulis Lights On Dudak Parlatıcı

Özel formülü ile yapışkanlık hissi bırakmayan ve 2 farklı renk seçeneği bulunan Beaulis Lights On Dudak Parlatıcı, dudaklarda kusursuz bir ışıltı görünümü elde edilmesini sağlıyor. Orkidenin duruşundan ilham alınan Beaulis Lights On Dudak Parlatıcı, ilkbahar makyajının tamamlayıcısı oluyor.

Beaulis Sunrise Likit Aydınlatıcı

Beaulis Sunrise Likit Aydınlatıcı, cilde aydınlık ve ışıltılı bir görünüm sağlıyor. 2 farklı renk seçeneği bulunan Beaulis Sunrise Likit Aydınlatıcı, her cilt rengi ile uyum sağlıyor.

Beaulis Lights On Oje

Beaulis Lights On Ojeler, 3 farklı renk seçeneği ile tek katta istenilen rengi verirken fırçasıyla da uygulama rahatlığı sağlıyor. Baharın enerjisini tırnaklara yansıtmak isteyenlerin tercihi olacak Beaulis Lights On Ojeler, yeşil-pembe, lila-mavi ve pembe-lila holografik yansımaları ile dikkat çekiyor.

BAHARIN ÇİÇEKSİ VE MEYVEMSİ KOKULARINI ÜZERİNİZDE TAŞIYIN

Beaulis, doğanın tüm notalarını bir araya getirdiği EDT parfüm serisini bahara özel olarak satışa sunduğu ‘Lights On’ koleksiyonunda tüketicilerin beğenisine sunuyor. Odunsu kokulardan çiçeksi kokulara, meyvemsi kokularından ferah ve canlandırıcı aromatik kokulara kadar her zevke hitap eden 4 farklı seçeneğin yer aldığı EDT parfüm serisi, 89 TL’den başlayan fiyatları ile yalnızca Gratislerde satışa sunuluyor.

Beaulis Breeze EDT

Üst notalarda meyveli, orta notalarda çiçeksi, alt notalarda ise odunsu kokuların buluştuğu Beaulis Breeze EDT, egzotik kokusuyla baharın coşkusunu yansıtıyor.

Beaulis Sunset EDT

Üst ve orta notalarda çiçeksi ve meyveli, alt notalarda ise oryantel odunsu kokuların yer aldığı Beaulis Sunset EDT, güçlü ve yoğun kokusuyla gün boyu kalıcılık sağlıyor.

Beaulis Wave EDT

Üst notalarda otsu ve meyveli, orta notalarda çiçeksi, alt notalarda ise odunsu kokuların uyumuyla ortaya çıkan Beaulis Wave EDT, ferahlık ve tazelik hissi sağlıyor.

Beaulis River EDT

Üst notalarda tatlı meyveli, orta notalarda ferah çiçeksi, alt notalarda ise vanilya ve paçuli ile harmanlanan Beaulis River EDT, baharın enerjisini kokuya dönüştürüyor.