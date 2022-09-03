Felç hakkında yürütülen yeni bir araştırmada da felç riski ile ilgili oldukça ilginç verilere ulaşıldı. Bilim insanları, kan grubumuzun erken inme geçirme riskini etkilediğini ifade etti. Çalışma bulguları Neurology üzerinden yayımlandı.

Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışmada inme geçiren yaklaşık 17.000 kişiyi ve sağlıklı 600.000 insanı içeren 48 genetik çalışmadan verileri topladı. Farklı kan gruplarında yapılan karşılaştırmanın sonucunda da A grubunda olan kişilerin, 60 yaşından önce inme geçirme risklerinin diğerlerine oranla daha yüksek olduğu ortaya çıktı. 0 kan grubunda olan insanların ise %12 daha düşük riskli olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, son olarak risk artışının oldukça düşük olduğunu; bu yüzden A kan grubundaki insanların endişelenmemesi gerektiğini vurguladı. Felç risklerinin artışı konusunda daha fazla geniş çapta araştırmaların yapılması gerektiği de araştırmacıların açıklamalarında yer aldı.

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