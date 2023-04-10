Kaplamasında sadece kakao yağı, kakao kitlesi, toz kakao ve patentli saf Anadolu propolisi bulunan çikolatanın içi ise ham bal ve propolis dolgulu. Tümü el yapımı olan BEE’O Propolisli Ham Ballı Çikolata, gün içindeki tatlı ihtiyacına en doğal alternatifiniz olacak.. Üstelik Anadolu propolisi ve ham balın besleyici özellikleriyle birlikte!

Ham Ballı Yer Fıstıklı Fındıklı Dolgulu Karışık Çikolatalar

Kaplamasında sadece kakao yağı, kakao kitlesi, toz kakao ve propolis bulunan çikolatanın içinde ham bal ve Anadolu propolisine ek olarak yer fıstığı ve fındık bulunuyor. İlave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermeyen BEE’O Ham Ballı Yer Fıstıklı Fındıklı Dolgulu Çikolata 6’lı ve 12’li olmak üzere sizlerle buluşuyor…

Arı Ekmeği Dolgulu Çikolata

Anadolu propolisi, arı ekmeği ve ham balın besleyici değerleri bir araya gelerek adeta lezzet üstü bir çikolata ortaya çıkıyor. İçeriğinde doğal probiyotik bir gıda olma özelliğine sahip arı ekmeğini bulunduran bu eşsiz ürün, ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Bu doğal ve sağlıklı çikolata, sadece ham bal ile tatlandırılmış!