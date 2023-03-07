8 Mart Kadınlar Günü’ne kısa bir zaman kalmışken, kadın karakterlerin hikayelerini izlemeyi sevenler için güçlü kadın karakterleriyle damga vuran dizileri sizler için listeledik. Bazen hayatta kalmak için, bazen kariyerleri, bazen özel hayatları, bazen çocukları, bazense dünya için mücadele eden her biri birbirinden güçlü kadın karakterlerin olduğu dizileri gelin birlikte inceleyelim.

The Bold Type

Bir kadın dergisinde çalışan üç arkadaşın, iş ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları ve bu sıkıntılarla mücadeleleri anlatılıyor.

Workin’ Moms

Dört çalışan annenin doğum sonrası hayatlarına alışma süreçlerini, hem çalışıp hem de özel hayatlarını dengede tutma çalışmaları mizahi bir dille anlatılıyor.

The Queen’s Gambit

Yetimhanede büyüyen Beth Harmon’ın, erkek egemen satranç dünyasında tüm zorluklara rağmen olağanüstü bir başarı sergilemesi anlatılıyor.

Mrs. America

Feminizmin yükselişini ve ABD’deki eşit hak yasasının hazırlanışına giden süreci dönemin ünlü feministlerinin hikayelerine odaklanırken, kadın hareketinin tarihi anlatılıyor.

The Crown

II.Dünya savaşının ardından İngiltere’de tahta bir kadının geçmesi ve yeni bir dönemin başlaması anlatılıyor. II.Elizabeth’in tahttaki ilk yıllarının anlatıldığı biyografik drama dizisidir.

The Marvelous Mrs. Maisel

1958 yılında New York’da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Miriam “Midge” Maisel’ın, eşi tarafından terk edildiği akşam kendini keşfetmesi ve hayatının birdenbire değişmesi anlatılıyor.

Parks and Recreation

Pawnee kasabasında Parklar ve Bahçeler Bölümü’nde çalışmakta olan Leslie Knope’un; bürokratlar, hükümet görevlileri, semt sakinleri ve daha birçok şeyle baş etmesi mizahi bir dille anlatılıyor.

Buffy the Vampire Slayer

90’ların efsane dizilerinden olan Buffy the Vampire Slayer’da; lise öğrencisi Buffy’nin dünyayı kurtaramak için; vampirlerle, şeytanlarla ve karanlık güçlerle savaşmaya çalışması anlatılıyor.

Unbelievable

Tecavüze uğradığını kanıtlayamayan Marie’nin davasının peşine düşen iki kadın dedektifin gerçek hikayesi anlatılıyor.

Fleabag

Londra’da yaşayan 30’lu yaşlarda bir kadının iş ve özel hayatındaki sorunlarıyla baş etmeye çalışması mizahi bir dille anlatılıyor.

Las Chichas del Cable

Erkek dayatmalarının fazlasıyla olduğu 1920’lerde geçen dizide, ulusal telefon şirketinin merkezinde çalışan kadın operatörlerin yaşadıkları haksızlıklara karşı birlikte karşı durmaları anlatılıyor.

Ezgi ER

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