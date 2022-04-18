Fenomen Ebru Sever Türk, başörtüsünü çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir yakını tarafından ortaya çıkan genç kadın, düğün davetlerine kapalı gidip, dışarıda açık olması sebebiyle tepki çekmişti. Kimse tarafından yargılanmamak adına, hazır olduğu zaman diliminde takipçileriyle bu kararı paylaşmak istediğini söyleyen Ebru Sever Türk, yaşanan durumun hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmış, takipçilerinden helallik istemiş, o gün bugündür sırra kadem basmıştı.

Başörtüsünden ayrıldığı dönem takipçilerinin zorbalık mesajlarına maruz kalan Türk, uzun süredir sosyal medyada yoktu. Ünlü fenomen, geçtiğimiz akşam paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Ahmet Türk ile bir davetten fotoğraf paylaşımı yapan Türk, gür ve sağlıklı saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyaya ara veren Türk’ün, yeniden aktif olup olmayacağı da merak konusu oldu.