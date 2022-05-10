Son dönemlerde yer aldığı projelerde gösterdiği performanslarla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, bu sezon ay yapım imzalı başarılı dizi Yargı’da hayat verdiği Ceylin karakteriyle övgü toplamaya devam ediyor.

En Quality Kadın Oyuncu

Sezon boyunca birçok farklı kurumdan aldığı ödüllerle hem kendi başarısını hem de dizinin başarısını taçlandıran Pınar Deniz son olarak ‘Yargı’daki oyunculuğuyla Quality of Magazine’in 13. kez düzenlediği ödül töreninde ‘En Quality Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.