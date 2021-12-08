Yeni bölümleri merakla beklenen, başrollerini Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya’nın paylaştığı ‘Evlilik Hakkında Her Şey’ adlı dizi, önümüzdeki hafta ekranlara gelemeyecek.

FOX, Twitter üzerinden paylaştığı “Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibariyle her Salı buluşmak üzere!” mesajıyla dizi severleri konu hakkında bilgilendirdi.

#EvlilikHakkındaHerŞey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere! @evlilikhkhersey pic.twitter.com/4OPHdtLDHH — FOX (@FOXTurkiye) December 7, 2021

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; FOX’un sevilen dizisi ‘Evlilik Hakkında Herşey’de Azra karakterini canlandıran Gökçe Bahadır‘ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni’ne piyanist sevgilisi Emir Gürsoy ile birlikte katılan başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor.