Herkese selamlar! Ben geldim! Melduş yine karşınızda! Bugün nasılsınız bakalım sevgili güzel insanlar😊 Ben iyi ve keyifli olmaya çalışıyorum. Hayatın getirileri içinde işimi, sizleri ve kendimi seviyorum. Sizlerle geçen hafta konuştuğumuz harika konunun devamını konuşacağız bu hafta. Ne konuşmuştuk şöyle kısaca hatırlayalım mı? Etkili ve başarılı bir konuşmacı nasıl oluruz? Evet ben kahvemi aldım sıra sizde. Şimdi sizler de çaylarınızı kahvelerinizi hazırlayın ve tatlı yudumlarınızı alırken bir yandan keyifli sohbetimiz gerçekleşsin.

Evet güzel insanlar! Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki başarılı, etkili ve karizmatik bir insan olmanın özgüvenli olmakla doğrudan bir etkisi var. Ne kadar özgüvenli olursanız o kadar hitap ettiğiniz kitleyi etkiniz altına alabilirsiniz. Tabi ki bunu söylerken altı boş bir özgüvenden bahsetmiyorum. İçi boş bir özgüven, özgüven değildir zaten, kendinizi kandırmak ve komik duruma düşürmektir.

O halde, etkili bir konuşmacı olmak için gereken diğer unsurlar nelerdir? Hadi bakalım hazırsak anlatmaya kaldığımız yerden devam edelim😉

Süreyi verimli kullanmak!!! Eğer konuşma yaptığınız ortamda konuşmanızı sınırlı bir süre aralığında yapmanız gerekiyorsa, o zaman çok uzun örneklerden, ağdalı söylemlerden, gereksiz alıntılardan vb. kaçınmalısınız.

Ağdalı söylemlerden kaçınmak!!! Konuşmalarınızı yaparken mümkün olduğunca anlaşılır olmaya, herkesin bilme ve anlam ihtimali yüksek olan kelimeleri tercih etmeye özen göstermelisiniz. İnsanlar sizi dinlerken her söyleminizde "acaba burada ne demek istedi?" sorusunu sormaya başlarlarsa, sizi anlamadıkları için konuşmanızın devamına odaklanmazlar ve siz de etkililiğinizi kaybetmiş olursunuz.

Hitap ettiğiniz kitleyi tanıyor olmak! Etkili bir konuşma yapmak istiyorsanız eğer konuşma yaptığınız kitleyi iyi tanımalısınız. Unutmayın temel unsur anlaşılır olmak. Hedef kitleniz kim?, hangi dili konuşuyor?, nasıl bir kültüre sahip?, yaşadığı ortamda neler hakim?, entelektüel birikimleri ne durumda?, vb. konular sizin için önemli doneler olacaktır konuşmanızı yaparken.

Yeni bilgiler öğrenmek, çağın gerisinde kalmamak!!! Yaşadığımız dünya gelişiyor ve değişiyor, her ne kadar birçok alanda geçmişe dönüş yaşanıyor olsa da peşimizden gelen her yeni jenerasyonla sağlıklı iletişim kurabilmek, fikir sahibi olabilmek için yeni gelişmelere uyum sağlayabilmek gerekiyor. Yenilikleri biliyor olmak demek yeni jargonlara da hâkim olmak demek. Bu da hitap ettiğiniz kitleye karşı etkili olmanız anlamını taşır. Benden söylemesi 😉

Hazırlıksız konuşma yapabilecek doğallığa, bilgi birikimine, mizansene ve mizah becerisine sahip olmak!!! Girdiğiniz bir ortamda her zaman hazırlıklı konuşma yapamazsınız. Bazen şartlar farklı noktalarda ilerler. O sebeple siz siz olun her zaman çok değerli İlber Ortaylı Hocamızın da dediği gibi kendinizi sürekli öğrenme yöntemiyle geliştirin. Bu sizi her zaman her koşulda etkili ve başarılı bir kişi yapakla beraber, karizmanızı da olumlu yönde artıracaktır 😉

Evet güzel insanlar. Ben Melda Özen. Bugün sizlerle etkili bir konuşmacı nasıl olunur konusunun devamını getirmeye çalıştım elimden geldiğince. Takdir edersiniz ki gerçekten çok geniş bir konu. Anlatacak, yazacak çok fazla done var. artık ara ara dönüş yaparız. Haftaya yepyeni bir konu ile görüşmek üzere😉😊 Bu haftadan itibaren haftalık mottolar belirleyelim sizlerle😉 Bu haftaki mottomuz; “Kendi değerinin farkında ol, kendini sev ve say. Unutma! Sen her zaman seninle güzelsin!”