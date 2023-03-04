7 Mart Salı günü saat 15:40’ta Başak burcunun 16 derecesinde çok kuvvetli bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay’ın ev sahibi olan Başak burcu hizmet sektörü, sağlık çalışanlarını, fayda getiren işleri temsil eder. Bu dolunay özelinde ise Mizar sabit yıldızıyla kavuşumda olacak. Bu yıldız Başak burcunun en sert etkili sabit yıldızıdır. Kitlesel olayları aktifleştiren, büyük olaylara gebe olan gündemleri getiren etkileri vardır.

Dolunaya sert açıyla bağlanan Mars’ın sınır dışında ise oluşu iletişimde ayrıştırıcı ve gergin etkilerin olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu Dolunay ülkemizin dip noktasında gerçekleşecek. Dolayısıyla halk gergin ve hassas bir ruh halinde olacak. İşin içinde Neptün de olunca değerlendirmeler konusunda hileli ve karışık gündemleri de ortaya çıkaran etkiler söz konusu olabilir. Net olmakta zorlanılan ve yanlış zamanda, yanlış tepki vermek gibi durumları ortaya çıkarabilir. Kafa karışıklığı ile tutarlı olmakta zorlanabiliriz.

Dolunay esnasında yükselen burcunda Aslan olacak. Dolayısıyla Dolunay 2-8 hattında yani finansal alanda gerçekleşecek. Bu dönem bu sert açılar sebebiyle ve işin içinde Neptün’ün olması sebebiyle yanıltıcı etkiler getirebilir. Büyük riskli yatırımları bir süre değerlendirmemekte fayda var.

Diğer yandan geçtiğimiz Dolunay da Uranüs çok tehlikeli bir biçimde etki veriyordu. Başak dolunayında ise Uranüs güzel açılarla destek verecek. Deprem sonrası beklenmeyen yerlerden güzel yardımlar, fayda sağlayan destekler gelebileceğine de vurgu yapıyor. Ayrıca kişisel haritalar içinde güzel sürprizler ve yeni atılan adımlar için potansiyel getirebilir.

Dolunay’ın burç bazında ise İkizler, Yay, Başak, Balık burçları fazlasıyla etki alacak. Kadersel hatları aktifleştiğinden hayatlarında hızlı gündemler söz konusu olabilir. Oğlak, Boğa, Yengeç, Akrep burçları destekli etkiler alırken, Koç, Terazi, Aslan ve Kova burçları direk etki almayacaklar.

İlginizi çekebilir: