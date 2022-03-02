Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer’in çocuklarının doğum tarihi belli oldu. Başak Dizer’in normal doğumla çocuğunu doğuracağı ve kucaklarına alacakları tarihte nisan başında alabilecekler.

İşte Günaydın’dan Bülent Cankurt’un bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, uzun süredir mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak için uğraşıyordu.

Sonunda Allah gönüllerine göre verdi; Başak Hanım hamile kaldı. Hamileliğin çok yakıştığı müstakbel anne Başak Dizer ile baba olacağı için ayakları yerden kesilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un gün saymaya başladığını öğrendim. Çünkü Başak Hanım’ın doktoru, doğum için gün vermiş ve nisan başında çocuğunu kucağına alabileceğini söylemiş.

Ayrıca Başak Hanım’ın oğlunu, normal doğumla dünyaya getirmeye karar verdiğini de öğrendim. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Nuh Boğuldu’ adlı yeni filminin çekimlerine başladı.