Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesi bir erkek bebek bekliyor.

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’e şimdilerde teklif yağıyor. Son olarak Başak Dizer’in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edilmişti.

Hamileliğin çok yakıştırıldığı konuşulan Başak Dizer’den karnı burnunda yeni poz geldi. Karın keyfini çıkaran güzel modacı Başak Dizer’in beyazlar içindeki hamilelik pozuna adeta beğeni yağdı.

İşte Başak Dizer’in yeni pozu: