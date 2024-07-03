Stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ ve Atasay iş birliği ile yaza damga vuracak cesur, ışık saçan parçalara sahip, gündüzün yalınlığından gecenin şıklığına uzanan tasarımlardan oluşan göz alıcı bir kapsül koleksiyon geliştirildi. Stil danışmanlığıyla pek çok ünlü kimliğe ve dizi karakterine güçlü ve kendinden söz ettiren gardıroplar oluşturan Başak Dizer Tatlıtuğ, bu kez stil gözlüğünü Türkiye’nin en köklü mücevher markası Atasay için takarak göz dolduran, her stil ile güçlü buluşmalara sahne olacak mücevherlere ilham oldu.

Başak Dizer Tatlıtuğ, büyük bir titizlik sonucu ortaya çıkan koleksiyonu, Akdeniz Riviera esintileri eşliğinde, İtalya Sorrento’da 190 yıllık tarihi Grand Hotel Excelsior Vittoria’da yakın arkadaşlarıyla birlikte Atasay’ın ev sahipliğinde kutladı. Napoli Körfezi ile Vezüv Yanardağı’nın nefes kesen atmosferinde yapılan kutlamaya Özge Özpirinçci, Sedef Avcı, Zeynep Üner, Meriç Aral, Deniz Marşan, Tanem Sivar, Hande ve Duygu Gülşen, İlker Topdemir ile Atasay CEO’su Atasay Kamer, eşi Chiara de Rocchi Kamer ve Simay Kamer katıldı.