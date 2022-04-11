Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer, doğacak oğullarına neden ‘Kurt Efe’ ismini vereceklerini açıkladı. Günaydın’ın haberine göre, doğumuna çok az bir zaman kalan Başak Dizer, işiyle ilgili soruların yanında hamileliğine dair soruları da yanıtladı.

“Oğlunuza neden Kurt ismini koyma kararı aldınız?” sorusu üzerine Dizer, “Biz ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç’la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, ‘Kurt’ diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe’yi koyduk. Kurt bana maskülen ve güçlü bir isim geliyor. Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor. ” yanıtını verdi.