2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan Başak Dizer, geçtiğimiz sene ilk bebeği Kurt Efe’yi kucağına aldı. Hamilelik kilolarını veren Dizer, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını yayınladı.

Kendi markası bulunan ve oyunculara stil danışmanlığı yapan 46 yaşındaki Başak Dizer, 922 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Hamilelik sonrası fazla kilolarını hızla veren ve eski formuna kavuşan Dizer, doğal güzelliğinin yanı sıra düzgün fiziğiyle adından söz ettirdi.