Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini perçinlemek için artık gün sayıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Başak Dizer’i kaleme aldı.

İşte o yazı:

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini perçinlemek için artık gün sayıyor. Oğulları Kurt Efe’yi dünyaya getirmek için gün sayan Başak Hanım, bu arada boş durmuyormuş.

İşine devam etmekle kalmayan Başak Hanım, bir de yeni bir işe girişmiş. Ortağı Deniz Marşan ile birlikte, kendileri gibi stil danışmanı olan Layza Akdilek’i de aralarına alıp yeni bir iş kurmuşlar. Hem de Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir iş… Üç ortak, kadınların en büyük derdi olan ‘bugün ne giyeceğim’ sorununu kökünden çözüyormuş.

Online ortamda kadınlar, nereye, niçin gideceklerini söylüyormuş. Onlar da tepeden tırnağa kombin oluşturup, satın alıp, evlerine kadar gönderiyormuş. Özellikle şıklığına düşkün kadınlar, bu işi çok sevmiş. O yüzden de Hem Başak Hanım hem de ortakları harıl harıl çalışıyormuş.