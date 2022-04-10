Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programı ile büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile eşi arasında yaşanan gerginliği anlattı. Hasan Can Kaya’nın, eşi Merve Özgüle’ye ‘bebiş’ dediğini söyleyen Küçükçağlayan, Kaya’nın “Tamam hayatım” yanıtını verdiğini söyledi. Ancak eşi Özgüle “Bana hayatım da deme” deyince Kaya’nın, “Ne diyeceğim ben sana” ifadelerini kullandığı ve bu durumun ortamda gergin bir havaya neden olduğunu belirtti.

“Şimdi Merve görse tükürdüğünü yalayacak pozisyona geldi.” diyen Küçükçağlayan sözlerini, “Biz evde hamilelik sürecinde Konuşanlar izliyoruz.” ifadeleriyle tamamladı.