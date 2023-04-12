Oyuncu Barış Murat Yağcı, kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor. Yağcı, Yağcı, ameliyat sonrası hastane odasından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını bilgilendirdi.

Ameliyatın oldukça zorlu ve detaylı geçtiğini belirten oyuncu, “Aşil tendonumun kopması sonucu Liv Hospital’da başarılı bir cerrahi operasyon geçirdim. Sevgili doktorum Yener İnce’ye sonsuz teşekkürler ederim. Zor ve detaylı bir ameliyattı. Ziyarete gelen, mesaj atan, hediye yollayan, arayan soran herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.