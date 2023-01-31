Barış Manço‘nun eşi Lale Manço Ahıskalı, usta şarkıcının 24 yıl önceki vasiyetini sevenleriyle paylaştı. Lale Manço, eşinin 2023 eserini paylaşacaklarını duyurdu. Birçok alanda başarısıyla sık sık adını duyduğumuz televizyon programcısı Barış Manço aramızdan ayrılalı tam 24 sene oldu. Sevilen şarkıcıyı anma etkinlikleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da Moda’daki evinin kapıları tüm sevenlerine 24.00’e kadar açık olacak. Barış Manço’nun eşi Ahıskalı, Manço’nun 2023 eserini bestelemesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini belirterek “Barış Manço’nun bir de vasiyeti var 2023 parçasıyla ilgili olarak, ‘Ben 2023’te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan’ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim’ diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz” sözlerini söyledi.

Dünyaca ünlü Barış Manço’nun 2023 parçası çıkışında Manço’nun hologramının da yer alacağı proje hakkında konuşan Ahıskalı, “Barış Manço’yu biz 2023’te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023’te dinleyeceğiz” dedi. Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço’nun anma töreni için her yıl ayın 5’inde kalkan Barış Manço vapuru için “Onun için 5 Şubat’ı hatırlatmak istiyorum. İnşallah hava çok güzel olacak ve biz bu ziyareti yapacağız. Onun için bütün sevenlerini 5 Şubat’ta Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinde buluşmaya davet ediyoruz” sözlerini söyledi.

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