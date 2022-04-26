‘Afara’ isimli programa konuk olan Barış Falay, hakkında merak edilenleri anlattı. Falay, programda bir dönemin izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi ‘Ezel’ ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu. ‘Kerpeten Ali’ karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan Falay, diziye katılma süreci hakkında konuştu.

“Ezel’ teklif edildiğinde senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim, kalsın. Ben almayacağım dedim” diyen ünlü oyuncu ‘Ezel’in o yıl çekilmediğini ve teklifin ikinci kez geldiğini söyleyerek, “İkinci yıl tekrar teklif edildi. ‘Ayıp oluyor.’ deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. ‘Bir okuyayım, ayıp olmasın bari’ dedim. Okurken Esra Ronabar içerideydi, seslendim. ‘Eyvah!’ dedim. ‘O kadar mı iyi?’ dedi. ‘Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam.’ dedim.” sözleriyle izleyicileri şaşırttı.