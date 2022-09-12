2020 yılında aşklarını nikah masasına oturarak taçlandıran Barış Arduç ve Gupse Özay son zamanlarda doğacak çocuklarının heyecanını yaşıyorlardı. 9 Eylül’de dünyaya gelen kızlarını sosyal medya hesaplarından ilk defa paylaşan ikili, ünlü isimler ve sevenleri tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Oyuncu çift, bebeklerinin elini paylaştıkları görsele ”Hoşgeldin Jan Asya Arduç” notunu düşerek takipçilerine kızlarının adını duyurdu.

Özellikle instagramda pek aktif olmayan Arduç’un 6,7 milyonluk hesabında yaptığı paylaşıma ”Babalık yaradı” yorumları geldi.

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