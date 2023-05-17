Ünlü oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz gün Kuruçeşme’deydi. Bir binaya girerken görüntülenen Arduç, muhabirlerin “İş görüşmesi mi yapacaksınız?” sorusu üzerine “Şu an herhangi bir proje yok. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım” diyerek yanıt verdi.

35 yaşındaki oyuncu, yaz tatilin için plan yapıp yapmadıkları yönündeki sorusunu ise “Şimdilik net bir planımız yok. Seçimler bitsin duruma göre karar vereceğiz” şeklinde cevapladı

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