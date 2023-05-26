Ünlü oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz gün Levent trafiğinde objektiflere yansıdı. Gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Arduç, “Arkadaşlar ile Mustafa Aksakallı’nın mekanındaydık. Şimdi de evime gidiyorum. Dizi – ev arası mekik dokuyorum. Gupse ve kızımız Jan Asya da gayet iyiler. Evde beni bekliyorlar” dedi.

Basın mensuplarının “Kızınız doğduktan sonra bir yaz tatili olur mu ailecek?” sorusu üzerine 35 yaşındaki oyuncu, “Bu yaz tatil yapacağız. Yine Çeşme’ye gideceğiz” şeklinde yanıt verdi.