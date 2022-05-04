Rolü gereği saçını ve sakalını uzatan Barış Arduç, Etiler’deki mekanda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık yarım saat oturdukları mekandan Erdinç Gülener’le beraber çıkan 34 yaşındaki oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere “Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Uzun zamandır görüşemediğimiz bir dostumuzun yanına geldik. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

2020 yılında dünyaevine girdiği Gupse Özay ile evliliklerine mutlu bir şekilde devam eden başarılı oyuncunun o akşam giymeyi tercih ettiği trençkot ve bol paça mavi jeaniyle tarzını ön plana koydu.