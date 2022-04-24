Yapımcı Özgür Tari’nin hayata geçireceği filmin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Fikri Harika Prodüksiyon’un yapımını üstlendiği filmi Hakan Yonat yönetecek. Mert Dikmen ve Can Anar’ın senaryosunu kaleme aldığı filmde Barış Akarsu’yu başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın oynayacağı ortaya çıkmıştı. Şaşmaz, rol için kampa girdi.

Son olarak ise filmde Akarsu’nun sevgilisine hayat verecek oyuncu belli oldu.

Hafta içi Bebek’te annesi Süheyla Bekiroğlu’yla tv100’ün Magazin Hattı kamerasına takılan Aslı Bekiroğlu “Sürpriz bir projem var. Gerçek bir hikâye” demişti.