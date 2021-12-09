Oreo Thins ve Barefoot Wine, Barefoot x OREO THINS Red Blend Wine’ın Oreo aramalı şarabı sunmak için bir araya geldi.

“Türünün tek örneği” kırmızı karışım, pürüzsüz ve kalıcı bir bitiş için meşe notaları ve böğürtlen ve vişnelerin doğal tatları ile birlikte çikolata, kurabiye ve krema aromalarını içeriyor.

Tek başına veya oreolu kurabiyelerle birlikte tüketilerek mükemmel bir lezzet uyumu elde edilmesi beklenen bu iş birliğinin tadına sadece 9 Aralık’ta online üzerinden satış yapan ‘barefootwine’ internet sitesinden sınırlı stok’dan alabilecek.

Bir kutunun içerisinde gelecek olan kutunun içerisinde; 2 şişe 750ml Barefoot x OREO THINS Kırmızı Karışım Şarap ve bir paket OREO THINS kurabiyesi bulunacak.

Oreo Thins Marka Müdürü Sydney Kranzman iş birliğini şu sözlerle anlattı, “Kırmızı şarabın çikolata ile iyi bir şekilde eşleştiğini herkes bilir, ancak OREO THINS ve Barefoot Wine bu klasik kombinasyonu yepyeni bir lezzetli seviyeye taşımak için işbirliği yapıyor” dedi.