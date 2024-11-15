Sky Films ve Yakamoz International imzalı, yapımcılığını Emre Oskay ve Bahadır Atay’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hande Türkel’in oturduğu, senaristliğini ise Cem Özüduru ve Ozan Ağaç’ın kaleme aldığı ‘BARDA’ 29 Kasım’da sinemalara geliyor. Türk sinemasının en sert ve gerilim dolu filmlerinden biri olan ‘BARDA’ 17 yıl sonra günümüz gerçekleriyle yeniden yorumlanıyor. Yeni bir hikayeyi seyircilerin karşısına çıkaran ‘BARDA’ için vurucu sözlerin yer aldığı bir fragman yayınlandı.

Şiddetin her türlüsünün ‘can alan’ bir noktaya geldiği günlerde rahatsız edici gerçekler daha sert bir şekilde yaşanıyor. ‘Barda’ seyircileri bu gerçekler ile yüzleştirmeye çağırıyor. Barda’nın yayınlanan fragmanı ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?’ sözleriyle başlıyor ve arka arkaya şiddetin temeli haline gelen sıkıntıları gözler önüne seriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt, Burak Can Doğan, Alperen Aldanmaz, Melissa Değer, Yalım Danışman, Alperen Çavdar, Doğa Yiğit, Ender Hacımustafaoğlu, Hilmi Ahıska, Kıvanç Baran Arslan, Berkan Şal, Ertan Saban, Fatih Al, İlker Kızmaz, Ejder Özkarslıgil yer alıyor.

Geçmişin günümüze kıyasla masum kaldığı, eskisinden daha vahşi, daha karanlık, daha acımasız sosyal çevremizde, dokunsak patlayacak gibi duran toplumsal kutuplaşmaların tam ortasında, şehrin bambaşka bir yerinde bambaşka bir barda, tüm kabuslarınızın ötesinde bir gece adım adım ilerliyor.