Son dönemde yoğun bir konser maratonuna giren İrem Derici, arkadaşlarıyla birlikte tatil için Barcelona’ya gitti. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen şarkıcı, bikinisiyle verdiği pozlar takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir süredir aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile düzenli olarak spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Derici, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. “Kız kıza tatil kalp ben. Aşkım selülitlerimi örttün” notuyla fotoğraflarını yayınlayan Derici’ye sevgilisi Işıktutan’dan “Bikini siyah beyaz, detay kaçmaz” yorumu geldi.