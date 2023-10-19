Cowgirl Barbie & cowboy Ken

Filmde de yansıtıldığı gibi cowgirl Barbie kostümü için ihtiyacınız olanlar bir flare pantolon, onunla takım olacak bir yelek, birbirini tamamlayan bir çift cowboy çizme ve şapka. Pantolon ve yeleğin pembe olması gerektiğini belirtmemize gerek yoktur bizce!

Cowboy Ken‘e gelecek olursak, püskülleri olan siyah bir gömlek ve pantolon takımı, beyaz cowboy çizmeleri ve şapkası, ve tabii ki Barbie’nin pembe dünyasında olduğumuzu unutturmayan pembe bir fular tercih ederek bu Halloween’de oldukça eğlenceli bir görünüme sahip olabilirsiniz. Cowgirl Barbie ile çift olarak katılısanız da tadından yenmez!



Kylie Jenner’dan ilhamla

Kardashian kızlarından Kylie Jenner‘ın 2018’de giydiği Barbie ilhamlı Halloween kostümü, cesur görünümü sevenler için biçilmiş kaftan. Pembe bir mayoyu büyük ve gösterişli bir kolyeyle kombinleyerek ulaşabileceğiniz bu görüntüyü, sarı bir peruk takarak daha da yükseltebilirsiniz.

80’lerde egzersiz

Barbie’nin ikonikleşmiş 80’ler spor kombinini daha kullanılabilir hale getirerek Halloween kostümünüz haline getirebilirsiniz. Renkli bir bodysuit, pembe bir bisikletçi taytı, rahat sneakerlar ve hatta uzun tozluklarla hem rahat hem de oldukça dikkat çekici gözükebilirsiniz!

Takım elbise ama en pembesinden

Filminde de Barbieland’ı kurtarmaya çalışırlarken giyindikleri pembe takım elbiseyi hem temin etmek hem de dilediğiniz aksesuarlarla kombinlemek oldukça kolay gözüküyor!