“Barbie” filminin gösterim tarihine sayılı gün kala gösterişli bir Avrupa prömiyeri yapıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Cineworld Leicester Square’de yapılan galada ünlü isimler “pembe halı”da yürüdü.

Galaya Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera ve daha pek çok yıldız katıldı. 33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, diğer galalarda olduğu gibi Avrupa galasında da Barbie filminin doğasına uygun olarak pembe bir elbise giymeyi tercih etti. Robbie’nin elbisesi Vivienne Westwood, ayakkanısı ise Christian Louboutin imzalıydı.