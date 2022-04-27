Avustralyalı aktris Margot Robbie, yeni filmi “Barbie” için yayınlanan bir fotoğrafta oyuncak bebeği canlandırırken objektiflere yansıdı. Daily Mail’in haberine göre, Greta Gerwig’in yöneteceği filmin yayınlanan ilk görselinde, Margot Robbie, Barbie Konağı’na benzeyen bir fonun önünde pembe bir klasik Chevrolet Corvette’e binerken görülüyor. Filmin senaryosunu uzun zamandır partner olan ünlü yönetmen Noah Baumbach ve Greta Gerwig birlikte yazdı. Warner Bros. Pictures, fotoğrafı sosyal medya hesaplarında “#BARBIE, 21 Temmuz 2023, Sadece sinemalarda…” yazan metinle fotoğrafı yayınladı. Öte yandan görselde Ken’i canladıracak olan Ryan Gosling yer almıyor.