Yönetmenliğini Greta Gerwig’in yaptığı ve başrolünde Margot Robbie’nin bulunduğu, merakla beklenen ‘Barbie’ filminin kadrosuna yeni isimler katıldı.

‘Barbie’ filminin oyuncu kadrosuna ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve Greta Gerwig’in ‘Lady Bird’ ve ‘Little Women’ filmlerinde yer alan oyuncu Saoirse Ronan’ın katıldığı açıklandı.

‘Barbie’ Temmuz 2023’te vizyonda

Filmin yapımcı şirketi Warner Bros., filmden ilk sahneyi sosyal medyada paylaştıktan sonra filmin 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona gireceğini belirtti.

‘Barbie’ yıldız kadrosu

Gelecek yaz vizyona girecek olan ‘Barbie’ filminin kadrosunda Ryan Gosling, Margot Robbie, America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Hari Nef, Michael Cera, Issa Rae, Rhea Perlman, Connor Swindell, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Emma Mackey, Will Ferrell, Scott Evans, Ncuti Gatwa, Ncuti Gatwa gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Filmin yönetmeni, senaryoyu partneriyle birlikte yazdı

’Barbie’ filminin yönetmeni Greta Gerwig, filmin senaryosunu yönetmen olan partneri Noah Baumbach ile beraber yazdı.

Hikayesi henüz belli değil

Filmde Barbie’nin kendi dünyasına uyuşmadığını fark edip farklı yaşam arayacağı ve Barbie ile Ken’in değişik versiyonlarının da filmde bulunacağı iddiaları ortaya atıldı.