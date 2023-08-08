Greta Gerwig imzalı Barbie filmi 21 Temmuz 2023’te vizyona girdi. İzlenme rekorları kıran filmle ilgili farklı bir yaklaşım Orta Amerika ülkesi El Salvador’dan geldi.

Alpha ve Omega Cenaze Evi’nin sahibi Isaac Villegas, verdiği demeçte pembe tabut kararını nasıl aldığını açıkladı. Pembe metal tabutlar Guatemala sınırına yakın Ahuachapán kentindeki Alpha ve Omega Cenaze Evi’nde satışa sunuldu. AP News’e konuşan işletme sahibi Villegas, pembe tabut seçeneğini filmin prömiyerinden önce kullanıma sunduklarını kaydetti.

Ancak Latin Amerika’yı kasıp kavuran Barbie rüzgârının ardından, cenaze evinde tabutların kumaşlarına ünlü oyuncak bebeğin resimleri de eklenmeye başlanmış. Ayrıca tabutlar, küçük beyaz yıldızlarla da süslenmiş.