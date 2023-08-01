“Barbie 2 gelecek mi?” sorusu henüz resmi ağızdan yanıtlanmadı. Ancak Mattel CEO’su Ynon Kreiz, ilk yapımın başarısını değerlendirirken devam macerası için kapıları açık tuttu. Warner Bros. “Barbie Yazı Operasyonu” adını verdiği programın meyvelerini 21 Temmuz itibarıyla toplamaya başlamışken hayranların gözü de olası bir Barbie 2 filminde.

İlk filmin yönetmeni Greta Gerwig, devam projesi fikrine şimdilik sıcak bakmadığını belirtse de Mattel cephesi gelecekte kuracağı Sinematik Evren için Barbie markasını oldukça önemli bir yere konumlandırıyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrollerini paylaştığı film ikinci haftasında 775 milyon dolar gişe hasılatını aşarken Mattel CEO’su Ynon Kreiz da ünlü markanın geleceğine dair ipuçları verdi.