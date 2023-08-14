Öncelikle Barbenheimer nedir onu anlatalım! Bu takma ad, iki filmin aynı gün vizyona gireceğinin duyurulmasıyla ortaya çıktı. Biri parlak pembe kıyafetleriyle tanınan oyuncak bebek hakkında tuhaf bir postmodern komedi. Diğeri ise İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasını yaratan bilim adamının kara kara düşündüren biyografisi. Greta Gerwig’in Barbie filmi ile Christopher Nolan’ın Oppenheimer’ı ilk başta birbirinin zıttı gibi görünüyor. Ancak iki film birbiriyle o kadar bağlantılı ki ortaya yeni bir kelime çıktı. Bu yaz Barbenheimer mevsimi.

“Barbie” ve “Oppenheimer”, vizyondaki dördüncü haftalarında da ABD gişesinde liste başı olmayı sürdürüyor. Hafta sonu 34 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Barbie’nin Amerika’daki toplam hasılatı 526,3 milyon dolara, kürsel hasılatı ise 1 milyar 183 milyon dolara ulaştı. Greta Gerwig, ABD’de tüm zamanların en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ve aynı zamanda dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni olarak sinema tarihine geçti.