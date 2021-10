ALL Gurme

Barbekü Sosu Nasıl Yapılır?

Barbekü sosu pek çok et severler için vazgeçilmez lezzetler arasında yer alır. Çok enfes bir lezzete sahip etler ya da kızartma yemekler için barbekü sos inanılmaz uyumlu kalır. Neredeyse her et yemeğine yakışan barbekü sosu farklı renk tonlarında ve tatlarda karşımıza çıkıyor. Bu hususta bölgesel lezzetlerin de payı büyüktür. Öyle ki hardallı barbekü sos lezzetinin yanı sıra şeftalili barbekü sos ile karşılaşmak da mümkün.

Rafine şeker ile tatlandırılmayan organik barbekü sos çok daha sağlıklı ve lezzetli olur. Doğal bir tat yakalamak ve hafif ekşimsi bir tat almak için siz de kendiniz barbekü sos hazırlayabilirsiniz. Izgara etlerde ekstra farklı lezzetler yakalamak için barbekü sos çeşitlerini kesinlikle kullanmalısınız.

Barbekü Sos İçerisinde Neler Yer Alır?

Mis gibi ağızda dağılan ve lezzete lezzet katan barbekü sos istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler şu şekildedir;

Ketçap

Elma sirkesi

Pekmez

Limon suyu

Çeşni

Ası sos

Baharat çeşitleri

Bu malzemeler ile enfes barbekü sos hazırlayabilirsiniz. Çeşni ve baharat çeşitlerini kendi damak tadınıza göre seçebilirsiniz.

Barbekü Sos Nasıl Yapılır?

Yukarıda listelenmiş malzemeleri kullanarak ortalama 15-20 dakika içerisinde çok lezzetli bir barbekü sos hazırlayabilirsiniz. 5 dakikada hazırlanan barbekü sosu ortalama 10 dakikada pişirebilirsiniz.

Lezzetli bir barbekü sosu hazırlamak için öncelikle sevdiğiniz ketçabı ana malzeme olarak kullanmalısınız. Orta derecedeki ateşte yukarıdaki tüm malzemeleri bir tava içerisine dökmeniz gerekir. Sos kabarcık çıkarmaya yani kaynamaya başladığında ateşi biraz kısın. 10 dakika kadar beklemesini ve baharatların daha da yoğunlaşmasını sağlayın.

Talebe göre hemen servis edebilir ya da biraz soğumasını bekleyebilirsiniz. Soğuması için hava almayan bir kabın içerisine barbekü sosu dökerek soğumasını sağlayabilirsiniz.

Et Barbekü Sos ile Nasıl Harmanlanır?

Kendi imkanlarınız ile hazırladığınız barbekü sosu et ile nasıl harmanlayacağınızı bilmiyorsanız eğer birkaç püf nokta ile bunu halledebilirsiniz.

Eti hazırlayarak barbekü sosu üstüne dökün. Et piştikten yaklaşık 10 dakika sonra sosu uygulamanız daha iyi olacaktır. Böylece karamelize bir görünüm olmayacaktır.

Kullandığınız sosu tekrar buzdolabına koymayın aksi taktirde durdukça mikrop üretecektir.

Her kullanımda sosu tekrar ısıtmaya dikkat edin.

Barbekü Sos Hazırlamanın Avantajları Nelerdir?

Artık neredeyse her şeyin hazır paketlenmiş hali satılıyor. Dondurulmuş gıdalardan kızartma ürünlerine kadar her ürünün paketini bulmak mümkündür. Ancak ev yapımı doğal malzemelerden hazırlanan gıdalar hem daha sağlıklı hem de daha doğal oluyor. Barbekü sos çeşitleri için de aynı durum geçerlidir. Kendi damak tadınıza göre hazırladığınız barbekü sos yemeklere daha hafif ve doğal bir tat katacaktır. Böylece ne yediğinizi de görmüş olur, dozajı sağlık durumunuza ve damak tadınıza göre dengeleyebilirsiniz. Siz de barbekü sos yapılışı tarifi ile enfes yemekler yapabilirsiniz.