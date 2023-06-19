Banu Alkan‘ın Nicole Rona’nın sesini izinsiz kullanma iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Banu Alkan ve avukatı hazır bulundu, ancak Nicole Rona duruşmaya katılmadı ve avukatı tarafından temsil edildi

Duruşmada savunma yapan sanık Alkan, “Ben profesyonel çalışan bir sanatçıyım. ‘Beyaz Orkide’ isimli eserin söz ve müziği benim adıma kayıtlıdır. Eserin yönetmeni ve aranjörü kanser nedeniyle vefat etmiştir. Bu eser piyasaya çıkmadı. Müşteki, ‘eser piyasaya çıksaydı firmayı şikayet ederdim’ şeklinde konuşmuştur. Eserin nakarat kısmındaki ses bana aittir. Bu şarkıyı stüdyoda defalarca okudum. Nicole Rona, pilot okuma için stüdyoya gelmiştir. Nakarat kısmını izinsiz kullanmışım diyor. Benim eserimde onun ne işi var? Ben kazanç maksatlı bir şarkı okumadım. İbrahim Tatlıses’in de şarkısını okuyabilirim. Söz konusu şarkıyı ticari maksatla kullanmadım” dedi. Daha sonra son sözü sorulan Alkan, “Benim ses tonum dünyaca bilinen ses tonu. Beraatımı talep ederim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Banu Alkan’ı “mali ve manevi haklara tecavüz” suçundan 6 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Ancak Alkan’ın daha önce kasıtlı bir suçtan hüküm giymemiş olması ve duruşmadaki tutumu dikkate alınarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Banu Alkan, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen iddialarda ses ona ait olabilir. Ama eserim piyasaya çıkmadığı için herhangi bir kazanç sağlamadım. Ama şarkının sözü ve müziği bana aittir. Kendisi sadece stüdyoda nakarat kısmını pilot okumalara katıldığı için ispat olmuştur. Nicole Rona bu davadan herhangi bir maddi kazanç sağlamamıştır. Yargı önünde çıkan karara saygımız sonsuzdur” sözlerini kullandı.