Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kemal Yıldız ile tanışma hikayelerini anlatan Banu Alkan, katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Usta sanatçı, sevgilisiyle tanıştığı anı şu sözlerle anlattı:

“Bebek’te bir restoranında, balık restoranında. Ben uzaktan gördüm onu sonra yaklaştı dedi ki, “Merhaba, oturabilir miyim”. “Nasıl yani” dedim. Cesarete bak, özgüven müthiş. Şöyle bir baktım. Allah’ım George Clooney gibi. Hayranlarımdan tabii ama ‘Oturabilir miyim?’ kimse diyemez.”

Konuşmasına devam eden Alkan, “Yemek boyunca çok tatlıydı. Zekasını sonradan anladım. Zekasını anladığım anda âşık oldum. Çünkü zekâ benim için çok önemli bir faktör. İlk görüşte aşk diyebiliriz. Dedim ki kendi kendime ‘Bu benim. Bu benim olmalı’ dedim. Dedim yani” dedi.

Yakında evleneceğini duyuran Afrodit lakaplı ünlü isim, “Düğün hazırlıklarına başladık. Mayıs, haziran gibi düşünüyoruz” dedi. Öte yandan düğünü nerede yapacaklarını da belirten Banu Alkan, “Daha evvel söyledik ama net mayıs ya da haziran şu an. Kemal İstanbul’da istiyor düğünü. Ben Fransa’da istiyordum bir otelde. Ama o İstanbul’da istiyor. Mekanı da kendi seçsin öyle değil mi?” şeklinde konuştu.

Parmağındaki alyansını kameralara gösteren 64 yaşındaki sanatçı, evlilik teklifini nasıl kabul ettiğini şu ifadelerle anlattı:

“Yemek yiyeceğiz dedi Belçika’da. ‘Çabuk çabuk, dükkanlar kapanıyor’. ‘Ne dükkanı’ dedim. Bir girdik alyansım alındı. ‘Hayatının sonuna kadar benim olur musun?’ dedi. ‘Tabii’ dedim.”