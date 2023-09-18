Fransa’nın lüks giyim markası Balmain’in Paris Moda Haftası’nda görücüye çıkacak koleksiyonunun defileden 10 gün önce gaspa uğradığı öğrenildi. Balmain Moda Evi Direktörü Olivier Rousteing, Instagram hesabından dizaynı kendine ait olan ve 25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Paris Moda Haftası’nda sergilenecek koleksiyonunun çalındığına dair bir açıklama yaptı. Rousteing, koleksiyonu taşıyan kamyonetin gece saatlerinde başkent Paris’te havalimanı yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından durdurulduğunu; şoförünün saldırıya uğradığı kamyonetteki 50 parçadan oluşan koleksiyonun gasbedildiğini belirtti.



Rousteing, çalınan parçaları tekrar hazırlayıp Paris Moda Haftası’na yetiştirmiş olacağını ifade etti. Fransız basınından alınan bilgilere göre defileye günler kala çalınan koleksiyon 2024 ilkbahar sezonu için tasarlanmıştı.