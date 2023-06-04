Son dönemde şarkılarına çektiği kliplerle ve sonrasında yaşanan tartışmalarla adından söz ettiren Mabel Matiz, Instagram hesabından mayıs ayında çektiği fotoğraflardan en beğendiklerini paylaştı.

37 yaşındaki şarkıcı, yayınladığı fotoğrafların başında Melike Şahin’in düğününde geldi. Yıllarca aşk yaşadığı sevgilisiyle sessiz sedasız nikah masasına oturan Şahin’i en mutlu gününde yalnız bırakmayan Matiz, oyuncu Hazal Kaya’nın da kadrajda yer aldığı bir fotoğraf da paylaştı.

Arkadaşlarıyla çektiği kareleri peş peşe paylaşan şarkıcı, bir karesinde de balkonda iç çamaşırıyla poz verdiği fotoğrafını paylaştı.