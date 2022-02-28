Pınar Kanbak

2 Mart tarihinde Balık burcunun 12 derecesinde bir Yeniay gerçekleşiyor. Jüpiter kavuşumlu bu yeniay önümüzdeki 15 gün boyunca olacak enerjisel olarak çok mistik bir süreçte olacağımızı vurguluyor. Balık burcunun klasik yöneticisi olan Jüpiter’in Yeniaya eşlik ediyor oluşu şifa, niyetler, dualar, affetme, kabul etme, şans, bereket ve bolluk açısından son derece şanslı bir etki yaratacak. Jüpiter’in genişleme etkisi sadece pozitifi değil negatifi de büyütebileceğinden bu şifalı süreci her şey nasılsa iyi olur şeklinde aşırı durağan halde bekleyerek ya da aldanmalara açık bir şekilde yönetmemeye dikkat edin.

Genel olarak Jüpiter ve Balık etkisinin pozitif yönü baskındır ama bu Yeniay da tüm gezegenler neredeyse 3 kollektif burçta toplandı. Bu hayli zor ve sıkışık bir enerji ve gerçekten Oğlak, Kova ve Balık gündemleri ile alakalı artık çözülmesi gereken konuların önümüzde olacağına da işaret ediyor.

Biliyorsunuz bir savaş süreci içinde kaygılı bir şekilde olan biteni izliyoruz. Yeniay’ın yükseleni Terazi ve yöneticisi Venüs, Mars ve Plüton ile Oğlak burcunda kavuşuyor. Harita yöneticisinin bu şekilde kuşatılmış olması yöneticiler arasında güç savaşları olduğunu, manipülasyonlara açık bir süreç olduğunu ve savaşın gidişatının bu hırslı alt yapıyla da pek iyi olmadığını gösteriyor. Aslında yükselenin Terazi olması diplomasi adına bir gelişme getirir gibi dururken ne yazık ki Plüton ve Mars etkisi aslında arka plandaki gerçek niyetlerinde ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu dönemde bizlerde Balık burcunun o şifa veren tarafı ile bol bol meditasyon, dua gibi insanlığın şifalanmasına vesile olacak şekilde destek verirsek belki bir mucize olur ve savaş çok fazla kayıp vermeden sona erer.

Tüm bunlara ek olarak finansal olarak yine çok kritik bir süreçte olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum.

Yükselen burçlara göre etkisine bakacak olursak;

KOÇ; İçinize döneceğiniz ve dışadönük bir burç olarak bu içe dönme halinin sizi hiç rahatsız etmeyeceği bir süreçte olacaksınız. Çok duygusal olacağınız bu süreçte içsel olarak ve fiziksel olarak sizi rahatsız eden bağımlılıklara odaklanmak için çok doğru bir süreçte olacaksınız. Şifa enerjisinin yüksek olduğu bu günler bolca dua etmeyi ihmal etmeyin.

BOĞA; Aile hayatı, evlilik, kariyer derken Boğa burçları hayallerini unuttular ama bu yeniay etkisiyle hayallerinize de odaklanacaksınız. Satürn etkisiyle yüklenen sorumluluklara ek olarak bu süreçte projelerinize odaklanmak ve yardım kuruluşlarında aktif rol almak için doğru bir süreçte olacaksınız. Eğitimlere de ağırlık veren bir Boğa burcu iseniz biraz nefes alıp sosyal olmaya da özen göstermenizde fayda var.

İKİZLER; Sene başından beri ifade ettiğimiz kariyer fırsatları ile ilgili bazı gelişmeler artık iyice görünür olabilir. Yeniay anında yöneticiniz Merkür’ün Satürn ile kavuşması uzun soluklu sözleşmeler ile sizi aşağı çeken iş birliklerinin de bitmesini işaret ediyor. Çok iyimserliğe kapılmadan sorumluluklarınızı da ihmal etmemeye özen gösterin.

YENGEÇ; Yurtdışı bağlantılı işleriniz veya uzun soluklu seyahat planları için güzel bir zaman dilimindesiniz. Medya sektöründe çalışan bir Yengeç burcuysanız çeşitli fırsatlar önünüze gelebilir. Hukuk ve adalete bağlı konular içinde sonuçlanmalar olabilir. İnançlarınızın ve maneviyatınızın da arttığı bir süreçtesiniz.

ASLAN; Riskli bir alandan bu Yeniayı karşılıyor olacaksınız. Ortaklı gelirleriniz ile ilgili sınırlarınızı iyi belirlemeniz gereken bir süreçtesiniz. Almayı düşündüğünüz bir kredi varsa nasılsa öderim mantığıyla aşırı iyimserlikle çok riskli hareketlerden kaçınmaya bakın. Miras ve nafaka gündemleriniz var ise bu konular ile ilgili olumlu sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK; Karşıt evlerinde gerçekleşen bu pozitif etki Başak burçlarına yarayacak. Hem düğümlerden hem de yeniay etkisinden güzel destek alacaklar. Özellikle birçok bekar Başak burcu evlenme kararı alabilir. Evli olup hali hazırda sorunları olan Başak burçları ise danışmanlık alarak bu süreçte evliliklerinde şifa enerjini açığa çıkarabilir. Yepyeni ortaklık da bu dönemde yapabilirsiniz.

TERAZİ; Kariyer alanında değişiklik yapmak isteyen, günlük koşturmacadan bunalan Terazi burçları için çeşitli fırsatlar karşılarına çıkabilir. Yönetici gezegenlerinin zor pozisyonu ise aile bireylerinin sağlık ya da mal paylaşımı gibi gündemlerini iyi yönetirlerse bu dönemi çok daha verimli geçirebilirler. Sağlık açısından da kronik rahatsızlıkları varsa güzel bir şifa bulabileceklerini de söyleyebilirim.

AKREP; Çocuk sahibi olmak isteyen Akrepler bu dönemi değerlendirin. Hali hazırda bunun için tedavi görüyorsanız güzel sonuçlar alabilirsiniz. Çocuklar ile ilgili çıkmazda olan bir sorun kendiliğinden çözülebilir. Kalbi boş olan Akrepler içinde bu dönemde aşkı yakalama fırsatınız oldukça yüksek. Yaratıcılık ve ilhama da açık olacağınız bir süreçtesiniz.

YAY; Taşınmak isteyen Yay burçları arasındaysanız bu dönem taşınma perileri size uğrayabilir😊 Ve çeşitli fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Emlak yatırımı yapmayı düşünüyorsanız her ne kadar emlak fiyatları almış başını gitmişse de kişisel olarak fırsat yakalama sürecinde olabilirsiniz. Devam eden ailevi meseleleri de çözüme ulaştırabilirsiniz.

OĞLAK; Araç almayı düşünen bir Oğlak burcuysanız bu dileğinize kavuşabilirsiniz. Yeni araçla birlikte yakın mesafe birçok yolculuk planlayabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili gündemleriniz olabilir. Sözleşmeler ve e ticaret alanındaki işlerinizin de bu dönemde artışı olabilir. Para alanınızdaki Satürn uzun soluklu yatırımları destekliyor.

KOVA; Yatırım yapma isteğiniz çok artacak. Belki bir yatırım kanalı vasıtasıyla güzel kar elde edebilirsiniz. Bu yatırım isteği size para meselelerini yoluna sokmak içinde fazlasıyla itilim yaratabilir. Balık etkisinin fazla iyimser tarafını baz alıp altından kalkamayacağınız yatırım araçlarına girmeyin. Bu dönem vereceğiniz her karar ileriyi de düşünecek şekilde olsun.

BALIK; Kişisel bir dönüşüm zamanı Balıklar için. Yepyeni kararlar alacaksınız. Fırsatlara da açık bir süreçtesiniz. Yalnız tüm bunlar olurken dağılmamaya ve sınırlarınızı da iyi korumaya dikkat edin. İlhamlarınızın fazlasıyla arttığı bu günlerde yaratıcılığınızı besleyen alanlara odaklanmakta size çok iyi gelecektir.