Balenciaga, yeni sneaker modeli ‘Paris Sneaker’ ile yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Markanın yaratıcı direktörü Demna Gvasalia tarafından tasarlanan sneakerlar, son yıllarda lüks spor ayakkabı pazarının var olan estetik anlayışına farklı bir perspektiften bakıyor ve Y2K trendi ile birleşiyor. ‘Çirkin’ baba ayakkabıları olarak tanımlanan sneakerlar, çeşitli temas noktalarında yıpranma dokunuşlarının yanı sıra soluk bir efektle sunuluyor. Balenciaga’nın Paris Sneakerlar’ı 495 dolar etiket fiyatına sahip.

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