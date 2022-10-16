Balenciaga’nın Lay’s paketi çantası tam da markanın istediği şekilde büyük yankı uyandırdı. Kim Kardashian’ın da favori moda markası olarak bilinen Balenciaga, ilginç bir çanta üreterek yine çok konuşuldu. Balenciaga’nın yaratıcı direktörü Demna Gvasalia, Lay’s’in patates cipsi paketlerine benzeyecek şekilde tasarlanmış çantalar için PepsiCo ile bir araya geldi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Diet Prada ™ (@diet_prada)’in paylaştığı bir gönderi

Lezzetli çantalar, bu ayın başlarında Paris Moda Haftası sırasında Balenciaga’nın çamurlu şovunun bir parçasıydı. Ancak modellerin buruşuk bir şekilde tuttuğu çantalar büyük ölçüde fark edilmedi. Lay’s’in dört farklı aromalı paketlerinin renkleriyle üretilen fermuarlı çantalar deriden yapıldı. Çantaların bin 800 dolardan satışa çıkacağı söyleniyor. Bugünkü döviz kuruna göre bu fiyat yaklaşık 33 bin Türk Lirasına denk geliyor.

İspanyol moda evi Balenciaga, son zamanlarda dünyanın en pahalı çöp torbasını bin 790 dolara satan çılgın aksesuarlarıyla tanınıyor. Kim Kardashian viral tarzın büyük bir hayranı. Ancak, moda hayranları Frito-Lay ortaklığı konusunda iki kutba ayrıldı. Moda sayfası Diet Prada’nın Instagram paylaşımının altına bir kişi “Resmen bizi trollüyorlar” yazdı. Bir başka kullanıcı ise, “Balenciaga, bu noktada tüketicilik üzerine sadece bir sosyal deney” dedi. Bazı yorumlarda ise “Bunu nasıl kombinleyeceğiz?” diye sordu!