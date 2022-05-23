İlayda Yaslan

Balenciaga, geçtiğimiz gün New York’da 2023 Resort koleksiyonunu sergiledi. Farklı izleyici kitlesi için arzuyu devam ettirmek amacı ile üç ana temaya ayrılan defilede, en çok dikkat çeken kısım Balenciaga x Adidas işbirliğinden doğan parçalar oldu. Balenciaga’nın kreatif direktörü Demna Gvasalia, bu sezon için “lüks klasik giysiler” olarak tanımladığı yeni bir “Garde-Robe” (Gardırob) temasından yola çıktığını belirtti.

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Balenciaga’nın kreatif direktörü Demna Gvasalia, koleksiyon hakkında “Korkunç bir dünyada yaşıyoruz ve bence moda bunun bir yansıması… Bence oldukça oldukça acil bir gösteriydi” diyerek modellerin yüzlerini neden kapattığını açıkladı ve ekledi, “Her türlü yaratıcı için en önemli zorluk, arzu edilen bir ürün yapmak, arzu yaratmaktır. Modanın yapması gereken bu” dedi.

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Spor giyim kategorisinin devam eden kısımında ise Adidas’ın ikonik çizgilerini, modifiye edilmiş bir yonca logosunu veya küçük harfli yazı tipinde yazılmış Balenciaga adını taşıyan eşofmanlar, oversize tişörtler ve eşofmanlar vardı. Bu özel koleksiyon, Balenciaga’nın web mağazasında 29 Mayıs’a kadar ön sipariş için mevcud.