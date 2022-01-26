2017 yapımı ‘El Bar’ adlı filmden esinlenerek uyarlanan ‘Taxim’ adlı oyun 2 Şubat Çarşamba günü sahnelenecek. Kadrosunda, Şevket Çoruh, Ozan Güven, Ömür Arpacı, Seçkin Özdemir, Nergis Çorakçı, Mert Asutay, Rüya Demirbulut, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen’in yer aldığı oyun, ‘Baba Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Kadın rolüyle sahnelere döndü

‘Taxim Bistro’da yolları kesişen birbirinden farklı on insanı konu edinen oyunda Güven, kadın rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun afişi sosyal medyada gören kullanıcılar, “Afişte Ozan Güven’i arıyorum, ‘Nerede?’ diye. Çok iyi…” ve “Ozan Güven büyük sürpriz oldu.” şeklinde yorumlarda bulundu.

‘Taxim’ adlı tiyatro oyunu, Deniz Bulutsuz ile birlikteliği şiddet iddiasıyla biten Ozan Güven’in yaşananların ardından ilk yer aldığı proje.