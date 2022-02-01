Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, 7’den 77’ye herkesin sevgilisiydi. 1 Şubat 1999’da hayata gözlerini yuman usta sanatçının gerçek adını biliyor muydunuz? Daha önce Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı.

“II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak ‘Savaş’ ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi ‘Mehmet’, dedesi Mehmet Abdi Manço’dan geliyor. Halam İnci Manço’dan dinlediğim kadarıyla; 1942’de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943’te babam doğmuş.”

“Bunun adı Tosun olsun!”

YouTube’da “Barış Manço’nun asıl ismi” başlıklı bir videoda babasının aslında birden fazla ismi olduğunu söyleyen Doğukan Manço, sözlerine şöyle devam etti:

“Onu da anmak üzere babamın ismine ‘Yusuf’ eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler ‘Bunun adı Tosun olsun’ demişler. Ve ismi kayıtlara ‘Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço’ olarak geçmiş. 1954’te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip ‘Tosun Yusuf’ ismini çıkartmışlar.”