Bakım Kulübü: 6 Ürünle Evde Tırnak Seansı
1) Sephora
Kütikül Bakım Jeli
₺49,90
Tırnak etlerinizi yumuşatarak ve besleyerek; hasar görmüş tırnakları canlandırmak için detoks görevi gören besleyici bir jel.
2) Dior
Nail Glow
₺319,00
Pembe tırnak bölgeniz artık daha da pembe, beyaz kısmı daha da beyaz halde! Tırnaklarınızda anında Fransız Manikürü etkisi.
3) Yves Rocher
Profesyonel Tırnak Törpüsü
₺32,90
Hafif ve dayanıklı yapısıyla düzenli kullanımda kopma ve kırılmaları önleyin.
4) Dior
Coll Huile Abricot Tırnak Bakım Serumu
₺315,00
Sabah ve akşam her gün! Artıları için hafif bir masajla uygulayın.
5) Sephora
Tırnak Sertleştirici
₺49,90
Canlı, sert, pürüzsüz tırnaklar!
6) L’occitane
Organik Shea Yağı – 10 ml
₺95,00
Parlak ve güçlü tırnakların yanı sıra yumuşayan tırnak etleri ile maniküre minimum ihtiyaç.