Bakım Kulübü: 6 Ürünle Evde Tırnak Seansı

1) Sephora

Kütikül Bakım Jeli

₺49,90

Tırnak etlerinizi yumuşatarak ve besleyerek; hasar görmüş tırnakları canlandırmak için detoks görevi gören besleyici bir jel.

2) Dior

Nail Glow

₺319,00

Pembe tırnak bölgeniz artık daha da pembe, beyaz kısmı daha da beyaz halde! Tırnaklarınızda anında Fransız Manikürü etkisi.

3) Yves Rocher

Profesyonel Tırnak Törpüsü

₺32,90

Hafif ve dayanıklı yapısıyla düzenli kullanımda kopma ve kırılmaları önleyin.

4) Dior

Coll Huile Abricot Tırnak Bakım Serumu

₺315,00

Sabah ve akşam her gün! Artıları için hafif bir masajla uygulayın.

5) Sephora

Tırnak Sertleştirici

₺49,90

Canlı, sert, pürüzsüz tırnaklar!

6) L’occitane

Organik Shea Yağı – 10 ml

₺95,00

Parlak ve güçlü tırnakların yanı sıra yumuşayan tırnak etleri ile maniküre minimum ihtiyaç.