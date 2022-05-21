Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın üçüncü destekleme kurulunda; belgesel film yapım türündeki 218 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi, 46 projenin desteklenmesine karar verildi.

Belgesel dünyasının duayen isimlerinin yanı sıra genç belgesel sinemacıların da desteklendiği kurulda sektöre 3 milyon 957 bin lira destek sağlandı. Bu destekle birlikte 2022 yılı içinde bakanlık tarafından sektöre aktarılan toplam destek miktarı 32 milyon liranın üzerine çıktı.