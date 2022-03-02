Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse maske takmak şart değil. Yeni dönemde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu uygulaması yapılmayacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamada bulundu.

Bakan Koca, koronavirüsle mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğini belirterek, “Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamadan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Karantina, izolasyon gibi bir çok uygulamada değişikliğe gittik. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken korona ile mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğidir. İlacın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarla bağışıklığı düşük kişilere dağıtımına başlamıştık. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değil. Bilim insanlarımızdan bekleme kararı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise aldığımız inisiyatifi destekliyor” diye konuştu.

Kocaca, alınan yeni kararları şöyle bildirdi:

“Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklinde uygulamaya artık gerek duyulmamaktadır. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek. Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi ‘salgın bitmedi’ dediğinde ya da ‘salgın bitti’ dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, somut, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ‘ne yapılmalı?’ derseniz cevabı çok açık. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalığı bulunanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.”