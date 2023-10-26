Kuaförde saç kesimi için para mı ödüyorlar, güzel bir akşam yemeğimi mi yiyorlar yoksa paket servis aldıkları balkabaklı latteyi mi ödüyorlar, hiç fark etmez; konu bahşiş bırakmak olduğunda bazı burçlar her zaman daha fazlasını yapacaktır.

Bu burçlar, dokunmatik ekran üzerinde hızla %25 bahşiş seçeneğini işaretler ve genellikle cüzdanlarında ekstra nakit bulundurarak bahşiş kutusunu doldurmayı kolaylaştırırlar. Astrolog Stina Garbis’e göre, bu tür cömertlik, özellikle cüzdanlarını sıkı sıkıya kavramayı tercih edenlere kıyasla, bazı burç üyelerine doğal bir şekilde geliyor.

Bir restoranda %15 ila %20 arası bahşiş bırakmak standart bir uygulama olmasına rağmen, herkes buna uymaz. Kimileri düpedüz bahşişi unuturken kimileri de bahşişlerini aldıkları hizmete, yemeği ne kadar beğendiklerine, bazen ise ruh hallerine göre belirler. Her defasında en az %15 bırakmak yerine memnuniyet derecesine göre birkaç TL ekleyip çıkarırlar. Aşağıda listelenen burçlar böyle bir şey yapmayı hayal bile edemez. Empatik olmaları, doğal olarak cömert olmaları hatta biraz gösterişli olmaları sebebiyle, her zaman iyi bir bahşiş bırakacaklarına dair güven verirler.

ASLAN (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Aslan burcu, en cömert burçlardan biri olarak bilinir. Hesabı ödeme zamanı geldiğinde hemen çantadan cüzdanı çıkarır ve her zaman harika bir bahşiş bırakır. Onları, yemeklerinden hoşlanıp hoşlanmadıkları ya da yemeklerini bekleyip beklememeleri gibi durumlar etkilemez. Aslan her zaman sağlam bir %20 bahşiş verir.

Ancak, güneş tarafından yönetilen bir ateş burcu olarak, ödeme yaparken gösterişli olmamakta biraz zorlanırlar. Garbis’e göre, Aslanlar bahşiş bırakırken olay yaratırlar hatta masadakilere miktarı açıklayabilirler. Bunu yapmasalar bile bahşişi bırakırken birinin onu izlemesi için oyalanacaklardır. Bu tipik bir Aslan hareketi olsa kalpleri kesinlikle doğru yerde.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burçları zodyakın paralı oyuncularıdır. En yüksek maaşlı işlere ve en şık unvanlara talip olurlar, bu yüzden bolca nakit paraları olur ve bununla kesinlikle cimri davranmazlar. Garbis’e göre, bir restoranda veya barda ne olursa olsun, mutlulukla %25 bahşiş bırakırlar ve bazen bundan daha fazlasını da verirler. Bu toprak burcu, aynı zamanda kuaför ve manikür salonlarında, otellerde ve yemek siparişi verdiklerinde bahşiş bırakma konusunda aşırıya gider.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu her zaman olağanüstü bir bahşişçidir. Garbis’e göre, bu burcun hizmet sektörüyle yakın ilişkileri olduğuyla ilgili çok şey var. (Sonuçta, onlar kahve dükkanlarını çok severler.) Daha önce bir barista, barmen veya garson olmuş olsalar da olmasalar da, bahşişlerin önemini iyi bilirler ve “meslektaşlarına geri veriyor gibi hissederler,” diyor.

Empatik bir su burcu olarak, balıklar yoğun işlerde sahnenin arkasında ne kadar çok iş yapıldığını iyi bilirler. Soğuk demleme kahvelerini yaparken, erken kalktığınızı ve muhtemelen sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklarla başa çıktığınızı düşünürler. Bu yüzden mutlaka bahşiş bırakırlar, ayrıca bahşiş kutusuna ekstra nakit bırakırlar.

Yazı: Nil Fırtın / Kaynak: Astrolog Stina Garbis