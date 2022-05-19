Buckingham Sarayı’nda geleneksel olarak yapılan Bahçe Partisi’nde bu kez ev sahibi Kate Middleton idi. İngiltere’nin başkenti Londra’da 18 Mayıs’ta Kraliçe’nin Bahçe Partisi vardı. Bu, Kraliçe Elizabeth’in tahta çıkmasının 70. yılı olan “Platin Jübile” etkinlikleri kapsamındaki ilk bahçe davetiydi. Her yıl Kraliçe’nin ev sahipliği yaptığı partide bu yıl 96 yaşında olan Elizabeth’in sağlık sorunları sebebiyle diğer kraliyet üyeleri hazır bulundu. Saray, geçtiğimiz haftalarda Kraliçe 2. Elizabeth’in her yaz düzenlediği bahçe davetlerine bu yaz “hareket etmekte zorlandığı için” katılamayacağını ilan etmişti.

Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübilesi’ne günler kala Buckingham Sarayı’nda düzenlenen partiye Prens Edward ev sahipliği yaptı. Geleneksel Bahçe Partisi’nde prense Cambridge Düşesi Kate Middleton, Wessex Kontesi Sophie, Kraliçe’nin kuzeni Prenses Alexandra eşlik etti.

Partinin en gözde ismi Middleton, Emilia Wickstead imzalı elbise ve Emmy London marka ayakkabıları tercih edeken kombinini Jane Taylor şapka ve Josef çanta ile tamamlamıştı.

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